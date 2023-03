Calisti: «Mercato? Abbiamo tredici titolari a cui aggiungere Cancellieri». Le dichiarazioni dell’ex giocatore biancoceleste

Ai microfoni di Radiosei l’ex giocatore della Lazio, Ernesto Calisti, ha commentato il derby della Capitale e ha fatto delle riflessioni sul mercato biancoceleste. Ecco cosa ne pensa:

DERBY– «La Lazio questo derby lo ha vinto dappertutto. Dalla preparazione in settimana alla partita stessa. E anche le provocazioni del loro allenatore hanno sortito l’effetto giusto. Noi siamo rimasti in silenzio e abbiamo aspettato il momento giusto per consumare la vendetta sportiva. Non ho mai avuto la sensazione che la Roma potesse farci gol. Anche in parità numerica secondo me la Lazio avrebbe vinto il derby e lo ha dimostrato la prima mezz’ora quando eravamo ancora undici contro undici. Dopo l’espulsione la Roma ci ha provato in tutti i modi a provocarci per ripristinare la parità numerica. Noi abbiamo resistito e siamo stati pazienti, sia dal punto di vista delle emozioni che da quello tattico. Luis Alberto è stato tatticamente perfetto. Partita fantastica la sua. Ha anche provato la soluzione dalla distanza. Anche il fatto che i tre davanti si siano scambiati continuamente posizione, ha aiutato la Lazio a fare una grande partita perché non hanno dato riferimenti a Smalling e Mancini che se non li hanno, vanno in difficoltà»

MERCATO– «Per quanto riguarda Cancellieri, è un calciatore che ha buone prospettive, ma ancora deve formarsi. Mercato e seconde linee? Abbiamo tredici titolari a cui aggiungere Cancellieri. Tutto il resto faccio fatica a trovare giocatori che possano darci una mano. Per me non ci si può contare e andrebbero ceduti»