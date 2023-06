Calisti: «La priorità della Lazio è trovare un vice Immobile» Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMWRadio, l’ex giocatore, Ernesto Calisti, ha parlato del mercato della Lazio.

LE PAROLE- Primo colpo? Berardi può esserlo. Se prendi uno come lui, è chiaro per come gioca la Lazio è un ottimo colpo. Avresti titolari e cambi molto forti come esterni. La Lazio ha bisogno di cambi, soprattuto di un vice-Immobile, perché non è più un ragazzino. E serve un centrale di centrocampo. La priorità credo sia un’altra punta centrale. La Lazio comunque ha bisogno di 4-5 giocatori per fare il salto di qualità