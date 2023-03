Calisti: «La Lazio ha giocato meglio del Napoli e lo ha...»

Calisti, l’ex calciatore analizza la partita di ieri sera contro il Napoli soffermandosi in particolare sulla prestazione della Lazio

Ai microfoni Radiosei ha parlato l’ex calciatore Calisti, il quale a margine della vittoria della Lazio di ieri contro il Napoli, analizza cosi la prestazione della squadra di Sarri.

PAROLE – E’ stata una grande partita. Non spettacolare, ma grande dal punto di vista tecnico e tattico. La Lazio soprattutto nel primo tempo ha giocato meglio del Napoli e lo ha messo in difficoltà. Pressing perfetto e chiusura delle linee di passaggio quasi maniacale.

Solita grande partita di Vecino che per me dovrebbe giocare davanti alla difesa al posto di Cataldi. Anche in difesa grande concentrazione soprattutto sugli esterni con Marusic e Hysaj impeccabili. Una partita perfetta. Sono d’accordo con Sarri: questa è una squadra che può ancora crescere ed è un piacere vedere la classifica adesso anche se è presto