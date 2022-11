Calisti: «Il pericolo di stasera non è il Monza ma la Lazio stessa»

Calisti analizza la situazione in casa Lazio soffermandosi sulle insidie della sfida di questa sera contro il Monza

Archiviato il derby vinto contro la Roma, la Lazio si proietta alla sfida di questa sera contro il Monza, e ai microfoni di Tuttomercatoweb Calisti ha analizzato la partita contro la formazione di Palladino, soffermandosi sulle insidie.

PARTITA – : «La Lazio nel derby ha ripreso energia e non serve commettere l’errore visto con la Salernitana. Sarà difficile la partita di stasera, anche perché non ci saranno Zaccagni e Immobile. Il pericolo è la Lazio e non il Monza»