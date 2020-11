Calil: «Crotone-Lazio gara bella e incerta. Allo Scida non è mai semplice»

Caetano Calil, ex attaccante, ha commentato la gara di domani tra Crotone e Lazio: ecco le sue parole

A poco più di 24 ore dalla sfida tra Crotone e Lazio, Caetano Calil – ex attaccante rossoblu – ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Agenzia Ufficiale della società biancoceleste. Ecco le sue parole:

«La gara di domani? Bella ed incerta. Andare a giocare a Crotone non è mai facile per nessuno, tutte le squadre lì trovano difficoltà. Lo Scida è un campo sempre molto insidioso, anche se purtroppo l’assenza di pubblico potrebbe influire. Mi piace molto Luis Alberto. Lo spagnolo ha un talento incredibile, in lui rivedo il mio stile di gioco. La Serie A è il campionato ideale per lui, nelle categorie inferiori invece questi tipi di giocatori hanno meno spazio».