Calendario Serie A Lazio: PARTENZA SOFT, attesa per i DERBY e finale contro la EX DI BARONI

L’analisi del calendario della prossima Serie A della Lazio: si parte piano, il Milan la prima big, quanta attesa per i derby

Uscito oggi il calendario della Serie A per la prossima stagione: buona partenza per la Lazio che avrà la prima in casa con il Venezia e poi la trasferta contro l’Udinese. Il Milan sarà la prima big che affronterà, alla terza giornata. I derby saranno alla 19ª, in trasferta e 32ª in casa. A chiudere il campionato il Lecce, ex squadra di Marco Baroni.

1ª giornata: Lazio-Venezia

2ª giornata: Udinese-Lazio

3ª giornata: Lazio-Milan

4ª giornata: Lazio-Hellas Verona

5ª giornata: Fiorentina-Lazio

6ª giornata: Torino-Lazio

7ª giornata: Lazio-Empoli

8ª giornata: Juventus-Lazio

9ª giornata: Lazio-Genoa

10ª giornata: Como-Lazio

11ª giornata: Lazio-Cagliari

12ª giornata: Monza-Lazio

13ª giornata: Lazio-Bologna

14ª giornata: Parma-Lazio

15ª giornata: Napoli-Lazio

16ª giornata: Lazio-Inter

17ª giornata: Lecce-Lazio

18ª giornata: Lazio-Atalanta

19ª giornata: Roma-Lazio

20ª giornata: Lazio-Como

21ª giornata: Hellas Verona-Lazio

22ª giornata: Lazio-Fiorentina

23ª giornata: Cagliari-Lazio

24ª giornata: Lazio-Monza

25ª giornata: Lazio-Napoli

26ª giornata: Venezia-Lazio

27ª giornata: Milan-Lazio

28ª giornata: Lazio-Udinese

29ª giornata: Bologna-Lazio

30ª giornata: Lazio-Torino

31ª giornata: Atalanta-Lazio

32ª giornata: Lazio-Roma

33ª giornata: Genoa-Lazio

34ª giornata: Lazio-Parma

35ª giornata: Empoli-Lazio

36ª giornata: Lazio-Juventus

37ª giornata: Inter-Lazio

38ª giornata: Lazio-Lecce