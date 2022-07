Calendario Serie A, la critica di Martusciello: «Si gioca in estate e in orari complicati...»

Il vice allenatore della Lazio Martusciello ha criticato la scelta della Serie A di giocare in certi orari in estate

L’allenatore in seconda della Lazio Giovanni Martusciello, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha lanciato anche una critica alla Serie A per la scelta di giocare in certi orari in estate.

CALENDARIO FITTO «La stranezza di questo campionato è tutta in divenire. Noi cerchiamo di fare le cose nel migliore dei modi. Si affronta la difficoltà degli impegni ravvicinati in una stagione caldissima. Bisogna prepararsi bene. Non si può programmare. Pronti via e c’è già l’acceleratore al massimo. Gli orari non sono invernali, si gioca in estate ed è complicato».

