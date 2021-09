Calendario Lazio: Settembre fitto di impegni, ecco tutti gli appuntamenti

Complice anche il ritono dell’ Europa League, settembre sarà un mese pieno di impegni per la Lazio, ecco tutti gli appuntamenti

Per la squadra di Sarri, settembre sarà davvero fitto e denso di partite, oltre al campionato in agenda ci sarà anche l’Europa League. I biancocelesti dovranno disputare sei gare, distanti l’una dall’altra solo di 3-4 giorni. La Lazio sarà chiamata a un tour de force cercando di chiudere il mese di settembre nel migliore dei modi. La rosa dovrà garantire la sua continuità a mister Sarri per permettere la fuoriuscita della sua filosofia di calcio. Di seguito tutti gli impegni del mese:

SERIE A, MILAN – LAZIO: Domenica 12/9 ore 18:00

EUROPA LEAGUE, GALATASARAY – LAZIO: Giovedì 16/9 ore 18:45

SERIE A, LAZIO – CAGLIARI: Domenica 19/9 ore 18:00

SERIE A, TORINO – LAZIO: Giovedì 23/9 ore 18:30

SERIE A, LAZIO – ROMA: Sabato 26/9 ore 18:00

EUROPA LEAGUE, LAZIO – LOKOMOTIV MOSCA: Giovedì 30/9 ore 21:00