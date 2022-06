Calendario Serie A, anticipi e posticipi: ecco quando gioca la Lazio

La Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime cinque giornate del prossimo campionato: il calendario della Lazio

La Serie A ha ufficializzato gli orari delle prime cinque giornate del prossimo campionato, che prenderà il via il 13 agosto. La Lazio scenderà in campo domenica 14 alle ore 18.30 contro il Bologna. Torino-Lazio si giocherà di sabato pomeriggio, mentre Lazio-Inter sarà di venerdì. Sabato sera per la sfida con il Napoli, preceduta dal primo turno infrasettimanale sul campo del Samp. Ma ecco calendario e orari:

PRIMA GIORNATA

SABATO 13 AGOSTO

18:30 Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta

20:45 Lecce-Inter, Monza-Torino

DOMENICA 14

18:30 Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna

20:45 Spezia-Empoli, Salernitana-Roma

LUNEDÌ 15 AGOSTO

18:30 Verona-Napoli

20:45 Juventus-Sassuolo

SECONDA GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

18:30 – Udinese-Salernitana, Torino-Lazio

20:45 – Inter-Spezia, Sassuolo-Lecce

DOMENICA 21 AGOSTO

18:30 – Empoli-Fiorentina, Napoli-Monza

20:45 – Bologna-Verona, Atalanta-Milan

LUNEDÌ 22 AGOSTO

18:30 – Roma-Cremonese

20:45 – Sampdoria-Juventus

TERZA GIORNATA

VENERDÌ 26 AGOSTO

18:30 – Monza-Udinese

20:45 – Lazio-Inter

SABATO 27 AGOSTO

18:30 – Cremonese-Torino, Juventus-Roma

20:45 – Milan-Bologna, Spezia-Sassuolo

DOMENICA 28 AGOSTO

18:30 – Verona-Atalanta, Salernitana-Sampdoria

20:45 – Lecce-Empoli, Fiorentina-Napoli

QUARTA GIORNATA

MARTEDÌ 30 AGOSTO

18:30 -Sassuolo-Milan

20:45 – Roma-Monza, Inter-Cremonese

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO

18:30 – Sampdoria-Lazio, Udinese-Fiorentina, Empoli-Verona

20:45 – Juventus-Spezia, Napoli-Lecce

GIOVEDÌ’ 1° SETTEMBRE

18:30 – Atalanta-Torino

20:45 – Bologna-Salernitana

QUINTA GIORNATA

SABATO 3 SETTEMBRE

15:00 Fiorentina-Juventus

18:00 Milan-Inter

20:45 Lazio-Napoli

DOMENICA 4 SETTEMBRE

12:30 Cremonese-Sassuolo

15:00 Spezia-Bologna

18:00 Verona-Sampdoria

20:45 Udinese-Roma

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE

18.30 Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli

20:45 Torino-Lecce