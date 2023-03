Calendario Lazio Serie A 2023 2024, tutte le date: cancellata la pausa invernale. Si comincia il 20 agosto

Il calendario della stagione 2023/2024 è stato approvato dal Consiglio della Lega di Serie A in maniera unanime. A renderlo noto è stato il presidente di Lega Lorenzo Casini. La stagione comincerà domenica 20 agosto (sabato 19 con i primi anticipi) e si concluderà domenica 26 maggio. Nel mezzo nessuna pausa invernale tanto che si giocherà sia il 23 che il 30 dicembre. E poi nuovamente in in campo per il 6-7 gennaio, tranne le quattro squadre impegnate nella Supercoppa in Arabia Saudita (semifinali 4-5 gennaio e finale l’8) che recupereranno le partite più avanti. Ci saranno quattro soste per la Nazionale: una a settembre, una ad ottobre, una a novembre ed una a marzo. La Lazio sarà naturalmente protagonista.

Calendario Serie A

9-20 agosto – prima giornata

26-27 agosto – seconda giornata

2-3 settembre – terza giornata

16-17 settembre – quarta giornata

23-24 settembre – quinta giornata

26-27 settembre – sesta giornata

30 settembre-1 ottobre – settima giornata

7-8 ottobre – ottava giornata

21-22 ottobre – nona giornata

28-29 ottobre – decima giornata

31 ottobre-1 novembre – undicesima giornata

4-5 novembre – dodicesima giornata

11-12 novembre – tredicesima giornata

25-26 novembre – quattordicesima giornata

2-3 dicembre – quindicesima giornata

9-10 dicembre – sedicesima giornata

16-17 dicembre – diciassettesima giornata

23 dicembre – diciottesima giornata

30 dicembre – diciannovesima giornata

6-7 gennaio – ventesima giornata

13-14 gennaio – ventunesima giornata

20-21 gennaio – ventiduesima giornata

27-28 gennaio – ventiduesima giornata

3-4 febbraio – ventitreesima giornata

10-11 febbraio – ventiquattresima giornata

17-18 febbraio – venticinquesima giornata

24-25 febbraio – ventiseiesima giornata

2-3 marzo – ventisettesima giornata

9-10 marzo – ventottesima giornata

16-17 marzo – ventinovesima giornata

30 marzo – trentesima giornata

6-7 aprile – trentunesima giornata

13-14 aprile – trentaduesima giornata

20-21 aprile – trentatreesima giornata

27-28 aprile – trentaquattresima giornata

4-5 maggio – trentacinquesima giornata

11-12 maggio – trentaseiesima giornata

18-19 maggio – trentasettesima giornata

26 maggio – trentottesima giornata