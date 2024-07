Calendario Lazio Primavera, ecco tutte le sfide della prossima stagione. E il derby… Gli ultimi aggiornamenti

La Lega di Serie A ha diramato il calendario per il campionato di Primavera 1 2024/2025. La prima partita della Lazio è in programma il 17 agosto contro l’Empoli, in Toscana. Il campionato, infine, si concluderà il 17 maggio a Lecce.

Andata

Giornata 1, 17/08 – Empoli-Lazio;

Giornata 2, 24/08 – Lazio-Inter;

Giornata 3, 31/08 – Atalanta-Lazio;

Giornata 4, 14/09 – Lazio-Roma;

Giornata 5, 21/09 – Monza-Lazio;

Giornata 6, 28/09 – Lazio-Genoa;

Giornata 7, 5/10 – Udinese-Lazio;

Giornata 8, 19/10 – Lazio-Verona;

Giornata 9, 26/10 – Lazio-Sampdoria;

Giornata 10, 2/11 – Cagliari-Lazio:

Giornata 11, 9/11 – Lazio-Cremonese;

Giornata 12, 23/11 – Torino-Lazio;

Giornata 13, 30/11 – Lazio-Lecce;

Giornata 14, 7/12 – Fiorentina-Lazio;

Giornata 15, 14/12 – Lazio-Bologna;

Giornata 16, 18/12 – Cesena-Lazio;

Giornata 17, 21/12 – Lazio-Sassuolo;

Giornata 18, 4/01 – Milan-Lazio;

Giornata 19, 11/01 – Lazio-Juve;

Ritorno

Giornata 20, 18/01 – Cremonese-Lazio;

Giornata 21, 22/01 – Lazio-Torino;

Giornata 22, 25/01 – Roma-Lazio;

Giornata 23, 1/02 – Lazio-Cagliari;

Giornata 24, 8/02 – Bologna-Lazio;

Giornata 25, 15/02 – Lazio-Atalanta;

Giornata 26, 19/02 – Lazio-Cesena;

Giornata 27, 22/02 – Genoa-Lazio;

Giornata 28, 1/03 – Sassuolo-Lazio;

Giornata 29, 8/03 – Lazio-Monza;

Giornata 30, 15/03 – Verona-Lazio;

Giornata 31, 29/03 – Lazio-Udinese;

Giornata 32, 5/04 – Inter-Lazio;

Giornata 33, 12/04 – Lazio-Empoli;

Giornata 34, 19/04 – Juve-Lazio;

Giornata 35, 26/04 – Lazio-Milan;

Giornata 36, 3/05 – Sampdoria-Lazio;

Giornata 37, 10/05 – Lazio-Fiorentina;

Giornata 38, 17/05 – Lecce-Lazio.