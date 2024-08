Calendario Lazio, il Frosinone apre AGOSTO: ecco tutti gli IMPEGNI dei biancocelesti

Questa sera al Benito Stirpe la Lazio scende in campo contro il Frosinone, in un amichevole di precampionato, la terzultima nel calendario di agosto biancoceleste.

🗓️ It all starts here: the August calendar!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/JTDiVYu7OL

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 2, 2024