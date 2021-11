Pistocchi: «Guardiola contro i calendari, ma a Sarri dicono che è un piagnone»

Non solo Sarri, anche Guardiola si è lamentato dei calendari affollati e dei tanti impegni delle squadre. Il commento di Pistocchi

Calendari affollati, gare ravvicinate e un incredibile dispendio di energie. Quella dei numerosi impegni delle squadre è una delle lotte che Sarri porta avanti da inizio campionato, ma che raccoglie consensi anche in Premier League. Pep Guardiola, infatti – prima della sfida contro il West Ham – ha lamentato le tante partite del suo Manchester City: «Con questo calendario pazzesco non c’è tempo per riposarsi».

In Inghilterra, #PepGuardiola tuona contro il calendario: “Non potete neanche immaginare come sia difficile per i giocatori scendere in campo ogni tre giorni” In Italia quando lo dice #Sarri scrivono che è un piagnone 🚀 pic.twitter.com/AYAigFqfYr — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 26, 2021

A commentare la vicenda – su Twitter – è stato anche Pistocchi: «In Inghilterra, Pep Guardiola tuona contro il calendario: ‘Non potete neanche immaginare come sia difficile per i giocatori scendere in campo ogni tre giorni’. In Italia quando lo dice Sarri scrivono che è un piagnone».