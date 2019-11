Sono tre i fermati per frode in competizione sportiva, dopo l’inchiesta della Procura distrettuale di Catania

Il calcioscommesse torna a macchiare la Lega Pro. Un’inchiesta della Procura distrettuale di Catania ha portato a tre arresti per frode in competizione sportiva. Come riporta Il Messaggero, per i tre indagati sono stati disposti i domiciliari, nel frattempo proseguono le indagini. Tra i fermati anche un ex giocatore di Foggia e Bisceglie.

Ulteriori dettagli verranno forniti durante la conferenza stampa, che si terrà alle ore 10.30 nella sede della Questura di Catania.

