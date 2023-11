Calciomercato, un ex Lazio potrebbe finire in prestito: il suo club valuta la situazione

Calciomercato, un ex calciatore biancoceleste potrebbe finire in prestito visto anche lo scarso minutaggio: ecco di che si tratta

Nonostante manchi un mese e mezzo alla sessione invernale di calciomercato, i club si stanno già muovendo per rinforzarsi oppure cedere qualche esubero.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe valutando la situazione di Romero, il quale non riesce a giocare con continuità e quindi il club rossonero punterebbe a cederlo in prestito, in modo da osservare i suoi progressi e decidere sul futuro in estate.