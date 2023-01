Calciomercato, Suarez è del Gremio: è ufficiale

Suarez, l’ex Barcellona e Atletico Madrid è un nuovo giocatore del Gremio. Ad annunciarlo è lo stesso club con un comunicato

Luis Suarez è un nuovo giocatore del Gremio. Ad annunciare il suo arrivo è lo stesso club brasiliano con un comunicato.

«Luis Suárez, uno dei più grandi attaccanti del calcio mondiale, è l’ultimo acquisto del Grêmio per la stagione 2023. All’età di 35 anni, l’uruguaiano, che ha giocato per il Nacional/URU in questa stagione, firma un contratto biennale fino alla fine del 2024»