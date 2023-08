Calciomercato, sfuma Sow per la Lazio: il calciatore è ad passo dal Siviglia

Calciomercato, secondo quanto viene pubblicato da Marca il calciatore che piaceva alla Lazio sta per approdare in Liga Spagnola

Per un colpo che arriva come quello di Kamada, c’è ne un altro che sfuma. Si tratta di Sow, anche lui finito nel mirino della Lazio in questo calciomercato ma secondo quanto viene pubblicato da Marca il calciatore è ad un passo dal Siviglia, che ha un accordo con l’Eintracht.

Le due squadre hanno raggiunto un intesa su una base di 10 milioni più 3 di bonus, e Sow si sta dirigendo a San Francisco dove la squadra spagnola sta svolgendo la preparazione estiva.