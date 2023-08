Calciomercato, sfuma Marcos Leonardo per la Roma: il brasiliano piaceva anche alla Lazio

Marcos Leonardo, non sarà il brasiliano del Santos l’attaccante che cercava Mourinho: sfuma il suo arrivo, il calciatore piaceva alla Lazio

Il futuro di Marcos Leonardo a meno di clamorose sorprese non sarà in Italia, dopo essere stato cercato dalla Lazio anche la Roma era sulle sue tracce. Falcao però coordinatore del club brasiliano, gela il club giallorosso smentendo un proseguo della trattativa e rilascia queste parole

PAROLE – Marcos Leonardo è stato cercato dalla Roma che ha parlato con il presidente, io non mi sono messo in gioco, non lo faccio mai. Ho parlato con il presidente e l’offerta della Roma, oltre alle condizioni, era bassa. Non c’è modo di fare l’affare