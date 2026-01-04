Calciomercato, la Roma punta l’ex Lazio! Ora diventa un’opportunità per rinforzare i giallorossi, i dettagli

Calciomercato Roma, l’ex Lazio torna nel mirino: ora diventa una vera occasione per rinforzare la difesa giallorossa

La Roma è al lavoro per rinforzare la rosa di Gasperini in vista del mercato di gennaio, con priorità all’attacco ma con un’attenzione crescente anche alla difesa. L’assenza di Ndicka e le squalifiche di Hermoso e Mancini in vista della sfida contro il Lecce hanno infatti acceso l’allarme nel reparto arretrato. Per questo il direttore sportivo Massara sta valutando diverse soluzioni e avrebbe individuato nel centrale ex Lazio Denis Vavro un profilo interessante.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco Wolfsburger Allgemeine, Vavro è finito nel mirino della Roma. Il difensore, sotto contratto fino al 2027, rappresenterebbe un’opzione economicamente più accessibile rispetto a obiettivi più costosi come Dragusin o Disasi. Sul giocatore, però, c’è anche l’interesse della Fiorentina, che segue con attenzione la sua situazione.

In questa stagione Vavro ha collezionato 5 presenze ufficiali, per un totale di 112 minuti. In Bundesliga è sceso in campo quattro volte — una da titolare — accumulando 102 minuti, mentre in Coppa di Germania ha giocato solo dieci minuti. Il suo scarso impiego è stato condizionato da un infortunio muscolare, che ne ha limitato la continuità. Un fattore che potrebbe agevolare un’eventuale trattativa a gennaio.

