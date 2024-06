Calciomercato Roma, i giallorossi rischiano di perdere un big: su di lui quattro club di Premier

Calciomercato Roma, quattro club di Premier hanno messo gli occhi su un calciatore: tutti i dettagli

Tra i probabili partenti in casa Roma in questo calciomercato c’è Tammy Abraham. L’attaccante, rientrato in campo ad aprile dopo 10 mesi di assenza per infortunio, non è riuscito ad incidere sulle sorti della squadra, rendendosi anche protagonista di errori gravi. La sua eventuale cessione permetterebbe ai giallorossi di incassare un tesoretto fondamentale da reinvestire su un nuovo attaccante e non solo.

Stando a quanto riporta il quotidiano di Team Talk, sulle tracce del classe ’97 ci sarebbero quattro club di Premier League: Tottenham, West Ham, Aston Villa e il neopromosso Leicester, che avrebbero già chiesto informazioni sul giocatore. La richiesta della Roma è di 40 milioni di euro, cifra alta ma comunque alla portata delle ricche società inglesi.