Calciomercato Roma, Dybala al Galatasaray? Il tecnico Buruk fa il punto della situazione per il club

Calciomercato Roma, il tecnico dei turchi rilascia alcune dichiarazioni riguardo l’accostamento del giocatore argentino

L’allenatore del Galatasaray Omar Buruk, in conferenza stampa ha parlato tra i vari temi con i cronisti presenti anche della questione Dybala. L’attaccante della Roma, e rivale della Lazio, è infatti stato accostato al club turco per la sessione di calciomercato invernale che sta per cominciare.

LE PAROLE – È un giocatore molto prezioso. Ogni tecnico lo vuole. Se stiamo facendo qualcosa, lo dobbiamo fare di nascosto