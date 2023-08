Calciomercato, Pedullà fa il punto riguardo Maximiano, Rovella e Pellegrini: le ultime

Calciomercato, il giornalista ed esperto di calciomercato fa il punto della situazione riguardo Maximiano e i due bianconeri

La sfida contro il Lecce è alle porte, ma la Lazio sta continuando a lavorare per il calciomercato e domani sarà una giornata importante sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, Maximiano domani effettuerà le visite mediche con l’Almeria dopo il via libera per la conclusione della trattativa.

Per quanto riguarda invece Rovella e Pellegrini, i due calciatori della Juventus sono attesi nella capitale domani per iniziare a prepararsi e mettersi a disposizione di Sarri.