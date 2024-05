Calciomercato, Palladino verso la Fiorentina? Il Monza corre ai ripari e pensa ad un ex Lazio

Calciomercato, il club toscano preme per assicurarsi Palladino e il Monza corre ai ripari e pensa ad un ex biancoceleste

Il campionato questa sera calerà il sipario con gli ultimi verdetti, ma è già tempo per molti club di serie A di pensare alla prossima stagione, non solo per i calciatori ma anche per gli allenatori. Lo sa bene la Fiorentina, la quale secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio avrebbe individuato in Palladino, l’erede perfetto per sostituire Italiano.

E il Monza? Il giornalista spiega che il club brianzolo non vuole farsi cogliere impreparato e ha individuato anch’esso in Nesta, ex Lazio l’erede di Palladino.