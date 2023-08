Mercato Lazio, oggi lo sbarco di Isaksen: le ultime sulle visite mediche

Calciomercato Lazio, previsto per oggi lo sbarco di Isaksen a Roma: previste per domani le visite mediche dell’esterno

In casa Lazio si attende lo sbarco di Gustav Isaksen, previsto per la giornata odierna. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’esterno destro svolgerà domani le consuete visite mediche di rito.

L’operazione è costata alla Lazio 12 milioni mentre il calciatore firmerà un quinquennale da 1.3 milioni di euro a stagione potendo usufruire anche del Decreto Crescita.