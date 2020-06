Calciomercato, il Manchester tenta il rinnovo con Pogba. E Milinkovic…

Calciomercato Lazio, il Manchester United prova il rinnovo in extremis con Pogba. I Red Devils sono in coda per Milinkovic

Il calciomercato, si sa, è fatto di situazioni che, come un tetris, si incastrano per portare a nuove soluzioni. Milinkovic e Pogba sono due pezzi dello stesso gioco: quello del Manchester United. I Red Devils, infatti, avrebbero individuato il gigante della Lazio come alternativa al francese che, a più riprese, ha lanciato segnali di rottura col club.

Come riportato dal Daily Mail, però, gli inglesi starebbero facendo prove di rinnovo col giocatore e se la trattativa dovesse andare in porto, la Lazio perderebbe immediatamente una concorrente per il suo gioiello.