Calciomercato, Lucas Vazquez cerca spazio: anche la Lazio interessata

Calciomercato Lazio: tra le pretendenti per Lucas Vazquez ci sono anche i biancocelesti. L’esterno è in uscita dal Real Madrid

La prima parte di stagione sta fornendo importanti indicazioni su quelle che dovranno essere le mosse per il calciomercato di gennaio. In casa Real Madrid ci sarà una mezza rivoluzione, visti i non proprio esaltanti ultimi risultati. Tra i partenti c’è anche Lucas Vazquez, 28 enne ormai lontano dai progetti tecnici di Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dal portale web Don Balon tante squadre sono interessate al calciatore, fra queste dunque anche la Lazio. Le indiscrezioni parlano di una valutazione che si aggira intorno 20 milioni di euro, forse un po’ troppi per uno che con queste caratteristiche avrebbe difficoltà ad inserirsi nel 3-5-2 di mister Inzaghi.