Calciomercato Lazio, Zlatanovic si aggiunge sul taccuino di Tare

Calciomercato Lazio, Zlatanovic è il nome nuovo per il mercato biancoceleste. Il giocatore è di proprietà del Maiorca ma gioca nel Numancia

Igor Zlatanovic è l’ultima indiscrezione di mercato per la Lazio. Come lavora Tare è ormai noto: il ds a fari spenti si muove per regalare ad Inzaghi soprattutto giovani di prospettiva. L’ossatura centrale della squadra è forte, ma si pensa sempre al futuro e alla squadra che verrà.

Il ragazzo, attaccante classe 1998, è di proprietà del Maiorca ma al momento in prestito Numancia, cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado. Non è ancora riuscito a lasciare un segno, ma vanta 11 presenze e un gol con la nazionale serba Under 21. Il club biancoceleste lo starebbe monitorando da circa due anni e avrebbe già – come sostiene il Corriere dello Sport – avuto contatti con l’agente del giocatore. Il ragazzo garantirebbe ad Inzaghi grande duttilità per il reparto offensivo, sapendosi muovere sia da prima punta che da esterno offensivo o come seconda punta.