Calciomercato Lazio, Zielinski sempre più lontano dal Napoli? La situazione. Gli azzurri avrebbero messo gli occhi su due giocatori importanti

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe nel mirino due giocatori per rinforzare la sua rosa cercando di dare continuità all’annata pazzesca che sta vivendo il club partenopeo in questa stagione.

Nel mirino azzurro ci sarebbero: Teun Koopmeiners, attualmente all’Atalanta, e Lazar Samardzic, giovane talento dell’Udinese, e l’uno non escluderebbe l’altro. Per far si che l’interesse diventi realtà, servono però delle cessioni, e il centrocampo del club è molto folto e l’arrivo di uno dei due giocatori spingerebbe sempre di più Zielinski lontano da Napoli e il centrocampista polacco rimane fortemente apprezzato dalla Lazio di Sarri.