Calciomercato Lazio, importante decisione su Zielinski: cosa succede

Calciomercato Lazio, Piotr Zielinski resta in orbita biancoceleste: Sarri e Lotito hanno preso una decisione sul polacco

Piotr Zielinski resta in orbita calciomercato Lazio. Come riferisce Il Tempo, nel vertice di giovedì Sarri e Lotito hanno preso un’importante decisione sul polacco.

Il centrocampista del Napoli, in scadenza nel 2024, potrebbe arrivare a Formello solo in sostituzione di Luis Alberto: Zielinski dunque non è considerato alternativo a Milinkovic come ipotizzato inizialmente.