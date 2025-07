Calciomercato Lazio, ecco la situazione dei contratti della rosa biancoceleste

Calciomercato Lazio: focus sui contratti in scadenza. Zaccagni tra le priorità del futuro

Il Calciomercato Lazio non si limita solo alle trattative estive o invernali, ma passa anche attraverso una gestione attenta dei contratti in scadenza. In questo momento, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per pianificare il futuro della rosa, tenendo conto di scadenze importanti che influenzeranno direttamente le prossime strategie di mercato.

Tra i nomi più rilevanti figura senza dubbio Mattia Zaccagni, uno dei giocatori simbolo della Lazio. Il suo contratto è in scadenza nel 2029, ma la società lo considera già oggi una priorità assoluta per continuità e rendimento. Zaccagni è ormai una certezza sulla fascia sinistra e la sua permanenza a lungo termine rappresenta una delle colonne portanti del progetto tecnico.

Passando in rassegna le varie scadenze contrattuali, il 2026 segnerà l’uscita di scena – salvo rinnovi – di profili d’esperienza come Elseid Hysaj e Pedro, oltre a Matías Vecino, che gode però di una clausola di rinnovo automatico. In dubbio anche il futuro di Basic e del giovane Floriani Mussolini, in prestito con opzione.

Nel 2027 l’attenzione del Calciomercato Lazio sarà concentrata su pilastri come Ivan Provedel, Alessio Romagnoli e Manuel Lazzari. Marcos Antonio potrebbe restare in caso di riscatto, mentre tra i giovani da monitorare ci sono Gila, Milani, Cancellieri, Pellegrini e soprattutto Danilo Cataldi, giocatore cresciuto nel vivaio e ancora centrale nel progetto tecnico.

Guardando al 2028, si segnalano le scadenze di Castellanos, Guendouzi e Isaksen, tre pedine offensive su cui Sarri (o chi guiderà la squadra in futuro) punterà per dare qualità e dinamismo. Presente anche Rovella, insieme ai giovani Dele-Bashiru, Fernandes e Furlanetto.

Tornando a Zaccagni, il suo ruolo va ben oltre le scadenze contrattuali. È uno dei volti più riconoscibili della Lazio attuale e sarà determinante anche per attrarre nuovi talenti durante il Calciomercato Lazio.

Infine, attenzione a Boulaye Dia, in prestito con diritto di riscatto: un’eventuale conferma dipenderà dal suo rendimento e dall’equilibrio economico del club.