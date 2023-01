Calciomercato Lazio: partita la caccia al vice-Immobile. Sarri ha un preferito

Calciomercato Lazio: partita la caccia al vice-Immobile. Sarri ha un profilo preferito per sostituire l’attaccante infortunato

È stato offerto ed è un’opportunità in prestito dal Torino. Per caratteristiche Sarri preferirebbe Bonazzoli, anche se la Salernitana al momento fa muro. L’approdo di Semplici in granata potrebbe però favorire ancora uno scambio con il pupillo Fares, il cui stipendio non consente altre entrate, al momento. Lo riporta Il Messaggero.