Calciomercato Lazio, Vecino resta un obiettivo caldo: le ultime

Calciomercato Lazio, Matias Vecino resta un’opzione concreta a parametro zero: Sarri lo ha già allenato ad Empoli

Matias Vecino, che dovrebbe rientrare tra i convocabili per l’ultima di campionato, è pronto a dare l’addio al mondo Inter: E non è un mistero abbia già iniziato a sondare il mercato.

Come riporta Il Messaggero, il centrocampista uruguaiano potrebbe accasarsi a Roma, sponda Lazio, insieme a un Maurizio Sarri che ritroverebbe dopo l’esperienza all’Empoli. Non è quindi da escludere neanche possa riunirsi con Allan, via a costo zero dall’Everton e nel mirino della dirigenza biancoceleste