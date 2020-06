Calciomercato Lazio, Vargic riscattato dal Koper FOTO

Calciomercato, Ivan Vargic in prestito dallo scorso febbraio al Koper, è stato ufficialmente riscattato dal club sloveno

Ivan Vargic lascia definitivamente la Lazio. Il portiere, in biancoceleste dal 2016, non è riuscito ad imporsi nella squadra capitolina ed è stato mandato in prestito prima al Rijeka, poi all’Anorthosis ed infine al Koper.

Proprio il club sloveno, ha deciso di riscattare il croato, offrendogli un contratto biennale. L’ufficialità è arrivata tramite l’account Instagram del Koper.