Emerson Palmieri o Valeri per la fascia, ma Hysaj deve salutare: i dettagli

Maurizio Sarri ha richiesto un terzino sinistro: duello tra Emerson Palmieri e Valeri ma serve la cessione di Hysaj

Sei acquisti fatti, il settimo che arriverà a breve (Provedel) ma la Lazio di Maurizio Sarri non vuole fermarsi. Il tecnico ha richiesto l’ottavo acquisto ma – è bene chiarire – quest’ultimo è legato ad una cessione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti la Lazio vorrebbe comprare anche un terzino sinistro e i nomi preferiti sono quelli di Emerson Palmieri e Valeri. Il primo Sarri lo ha avuto al Chelsea e sarebbe felicissimo di allenarlo nuovamente. Ma non si tratta di un’operazione facile. E non solo perché prima deve uscire Hysaj (per il quale al momento non si intravedono ipotesi concrete). Il problema è anche che i costi di Emerson non sono bassi. A cominciare da un ingaggio che va oltre i parametri del club. Per continuare con un cartellino sul quale il Chelsea proverebbe a monetizzare dopo che è saltato il riscatto da parte del Lione.

Negli ultimi giorni si è fatto spazio l’ipotesi che porta a Emanuele Valeri, ventitrenne terzino sinistro della Cremonese. Per la Lazio sarebbe un investimento per il futuro, un giocatore da far crescere, ma che all’occorrenza sarebbe già pronto visto che ha già alle spalle due campionati di Serie B. Anche lui – come Romagnoli – è un tifoso laziale doc avendo mosso i primi passi proprio nella scuola calcio biancoceleste. Il laterale ha costi molto più contenuti rispetto a Emerson, ma in ogni caso ci sarà da trattare con la Cremonese, perché per la squadra lombarda è un titolare fisso e, in quanto tale, andrebbe poi rimpiazzato. E infatti i primi contatti, per ora solo informali, hanno svelato che l’operazione Valeri presenta delle criticità che non sarà facile superare.