Valeri Lazio, accordo blindato per giugno. Ma il futuro resta un rebus

Valeri-Lazio, accordo blindato a parametro zero per la prossima estate. Ma il futuro resta un rebus: due opzioni sul tavolo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha chiuso per l’arrivo a parametro zero nella prossima estate di Emanuele Valeri, terzino della Cremonese in scadenza di contratto.

Tuttavia la permanenza non è scontata: Fabiani potrebbe decidere di girarlo in prestito oppure di inserirlo a titolo definitivo all’interno di qualche scambio. Le valutazioni sono già in corso.