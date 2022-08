Calciomercato Lazio, un club di Serie A su Akpa Akpro: i dettagli

Calciomercato Lazio: un club di Serie A avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Akpa Akpro, in uscita dai biancocelesti

Sulla lista dei partenti della Lazio c’è anche Jean Daniel Akpa Akpro, centrocampista che non rientra più nei piani di Maurizio Sarri soprattutto dopo gli arrivi nella zona centrale del campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Lecce si era fatto avanti per il calciatore con i biancocelesti che avevano anche accettato l’offerta del prestito. A dire di no, però, è stato lo stesso Akpa Akpro.

La Lazio dovrà quindi trovare una soluzione quanto prima per alleggerire le casse dai circa 900mila euro di stipendio che percepisce il calciatore. L’ivoriano piace in Ligue 1, dove tornerebbe volentieri.