Calciomercato Lazio, un club di Liga si fa avanti per Maximiano. La notizia dalla Spagna. L’ex Granada è un vecchio pallino di una società

Come riporta La Voz de Almeria, Luis Maximiano è uno dei giocatori della Lazio in uscita. Su di lui avevano messo gli occhi alcuni club, sia in A sia in Liga, ma di fatto poi nulla si è concluso.

L’Almeria però avrebbe intenzione di sondare nuovamente il terreno per il portoghese. L’ex Granada è un vecchio pallino della società.