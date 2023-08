Calciomercato Lazio, Bonucci ultimo colpo? Lotito in pressing su Sarri. Cosa succede

Calciomercato Lazio, dopo Guendouzi i biancocelesti potrebbero regalarsi un ultimo colpo: Lotito vuole a tutti i costi Bonucci

Il calciomercato Lazio in entrata potrebbe non finire con l’arrivo di Matteo Guendouzi dal Marsiglia.

Come riferito dal Corriere dello Sport, resta molto calda la candidatura di Leonardo Bonucci come ultimo colpo. Il difensore centrale sta aspettando proprio la Lazio e per questo non ha ancora accettato l’Union Berlino. Lotito è in pressing su Sarri: il patron è convinto che l’innesto del centrale sia necessario, il tecnico ha paura che alcuni equilibri all’interno dello spogliatoio si rompano. Per Bonucci è pronto un contratto di un anno con opzione per quello successivo.