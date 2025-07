Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco la situazione dei contratti della rosa biancoceleste. La lista completa dei calciatori

La S.S. Lazio si trova davanti a un intricato mosaico di scadenze contrattuali che scandiscono il futuro della rosa. Gestire rinnovi, prestiti e giovani promesse non è solo questione di numeri, ma di strategia sportiva e visione a lungo termine. In questo articolo analizziamo nel dettaglio la situazione dei contratti dei calciatori laziali, suddivisi anno per anno fino al 2029.

Il 2026 vedrà concludersi diversi accordi, tra cui quello dell’esterno albanese Elseid Hysaj, profilo d’esperienza sulla fascia difensiva, e quello del veterano spagnolo Pedro, ancora protagonista nell’attacco. Spicca la presenza di Matías Vecino, mediano uruguaiano che gode di una clausola di rinnovo annuale a favore del club, e del promettente terzino Floriani Mussolini, attualmente in prestito con opzione di riscatto. Ancora incerta la nuova scadenza del contratto del croato Basic.

Nel 2027 la situazione si fa più affollata: Ivan Provedel, portiere titolare, sarà tra i nomi da blindare, così come il difensore centrale Alessio Romagnoli e l’inesauribile terzino Manuel Lazzari. Il brasiliano Marcos Antonio è in prestito con opzione di acquisto, mentre giovani come Mario Gila e Milani rappresentano il futuro della difesa. Danilo Cataldi, cresciuto nel vivaio, sarà un altro nodo chiave da affrontare, insieme all’offensivo Luca Pellegrini e al jolly Matteo Cancellieri.

Guardando al 2028, tra i protagonisti figura Taty Castellanos, attaccante argentino arrivato con grandi aspettative. Al suo fianco spiccano Guendouzi, centrocampista francese di grande intensità, e Gustav Isaksen, ala danese dal profilo internazionale. In rosa anche Rovella e il giovane portoghese Sana Fernandes, oltre al portiere Furlanetto e al centrale Dele-Bashiru.

Il 2029 segnerà la scadenza del contratto di Mattia Zaccagni, ala italiana fondamentale nello scacchiere biancoceleste. Con lui anche i neoacquisti Noslin e Mandas, oltre ai giovani Belahyane, Provstgaard e Tavares.

Infine, si segnala la situazione di Boulaye Dia, attaccante in prestito alla Lazio con diritto di riscatto, che potrebbe entrare definitivamente nei piani futuri del club.