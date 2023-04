Calciomercato Lazio, TUTTI i nomi per l’estate: prime e seconde scelte

Calciomercato Lazio, prendono forma le strategie estive dei biancocelesti: tra centrocampo e attacco, ecco tutti i nomi

Nonostante le ultime sette partite ancora tutte da vivere e una qualificazione Champions da agguantare matematicamente, iniziano a prendere forma le strategie del prossimo calciomercato Lazio.

Tutto resta in bilico, i sogni Berardi e Rafa Silva con gli outsider Hudson-Odoi e Gimenez in attacco, anche gli eventuali sostituti dei big Zielinski, Loftus-Cheek e Frattesi (più orientato verso l’estero). Uribe è stato offerto a Lotito. Fazzini è il giovane preferito per rimpiazzare Basic, Sarri vede Torreira e Rovella in pole al posto di Marcos Antonio, da risistemare all’estero. Lo riporta Il Messaggero.