Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome per la difesa: può arrivare dalla Germania

Calciomercato Lazio, Fabiani è alla ricerca di un terzino in vista della prossima stagione e spunta un nome dalla Germania

Il calciomercato si è concluso da poche settimane, ma Fabiani non smette mai di guardarsi intorno per monitorare giocatori che possano fare al caso della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste vorrebbe regalarsi un nuovo terzino in vista della prossima stagione.

L’ultimo nome sul taccuino del direttore sportivo è quello di Omar Traoré, 27enne dell’Heidenheim (squadra in piena zona retrocessione in Bundesliga). Per il momento da Formello non arrivano conferme, anche perché il profilo non è congruo con la linea dei giovani che sta seguendo la società.