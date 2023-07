Calciomercato Lazio: tra Kerkez e Pellegrini spunta un terzo nome per la sinistra. La società biancoceleste sta vagliando diversi profili

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio uno dei ruoli da rinforzare è il terzino sinistro. La società capitolina, infatti, sta vagliando diversi profili: Luca Pellegrini, Milos Kerkez e la novità Gerardo Arteaga.

Per Pellegrini per definire la trattativa serve un accordo con la Juve. Kerkez è un terzino dell‘Az Alkmaar, si sta trattando ma l’operazione non è chiusa, la Lazio ha offerto 13 milioni di euro con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto. L’Az chiede 15 e non scende . Il terzo nome attenzionato è Gerardo Arteaga, terzino sinistro del Genk. Nelle prossime ore sono attese novità sul fronte terzino.