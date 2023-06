Calciomercato Lazio: Torreira o Paredes? Il Galatasaray gioca sporco. La nuova strategia di Fabiani per arrivare all’obiettivo di Sarri

Come spiega Il Messaggero il calciomercato Lazio prenderà soltanto uno tra Torreira e Paredes. Sarri ha già scelto: preferisce il 27enne uruguaiano nel suo gioco, lo ha ribadito nella riunione di martedì scorso a Castelfranco, quando gli è stato proposto l’ex bianconero. L’idea Paredes non è nata una sera all’improvviso: Fabiani ha bloccato da giorni il regista, dopo aver capito che il Galatasaray sta giocando sporco su Torreira, avendo in mano il sostituto argentino a metà prezzo.

Il play (ieri 29enne) non è stato riscattato dalla Juve, è in scadenza col Psg – che valuta appena 6 milioni il cartellino – ed è disposto a spalmare un ingaggio monstre dell’ultimo anno in un nuovo contratto sino al 2027 a 2,5 milioni più bonus. È una grande occasione di mercato, Lotito ci sta pensando, anche se c’è titubanza sul carattere e anche Sarri è un po’ scettico. La manovra di disturbo su Paredes può comunque servire ad abbassare le pretese su Torreira, il pallino assoluto di Maurizio. I turchi potrebbero doversi accontentare 8 più 2 di bonus al massimo rispetto ai 12 inizialmente paventati.