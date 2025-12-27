Calciomercato Lazio, Isaksen via a giugno? Fabiani ha già individuato il sostituto. Il giocatore potrebbe arrivare a zero. Le ultime

Calciomercato Lazio, Isaksen potrebbe lasciare i biancocelesti entro l’estate. Per la sostituzione il nome è quello di Tsitaishvili

Il calciomercato della Lazio entra sempre più nel vivo, con la società biancoceleste che sta monitorando diversi profili per rafforzare la rosa di Maurizio Sarri. La priorità resta il mercato di gennaio, con l’obiettivo di dare subito nuove soluzioni tattiche al tecnico toscano, ma non mancano gli sguardi attenti anche alle opportunità estive, in particolare verso quei giocatori in scadenza di contratto che potrebbero rappresentare colpi a basso costo e alto potenziale.

Tra i nomi al vaglio del club c’è un esterno offensivo che potrebbe rivelarsi utile sia in campionato sia nelle competizioni europee. Negli ultimi giorni, come riportato da diverse fonti francesi, il calciomercato della Lazio avrebbe inserito nel proprio radar Giorgi Tsitaishvili, esterno georgiano classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Metz. La trattativa, al momento ancora embrionale, sarebbe valutata con attenzione dal club capitolino soprattutto in vista di possibili partenze nella prossima stagione.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Tsitaishvili potrebbe diventare un’alternativa concreta nel caso in cui Gustav Isaksen dovesse lasciare la Lazio al termine della stagione. Il georgiano è un giocatore versatile: può agire sia sulla fascia destra sia su quella sinistra e, sorprendentemente, ha anche ricoperto in Nazionale il ruolo di terzino sinistro, dimostrando adattabilità tattica che potrebbe tornare utile a Sarri in più contesti di gioco.

Il calciomercato della Lazio non si limita però a questa singola operazione. La società sta valutando una serie di profili, cercando di bilanciare giovani talenti da inserire gradualmente con giocatori più esperti in grado di dare subito un contributo. L’idea è di costruire una squadra più competitiva e profonda, in grado di affrontare al meglio Serie A, Coppa Italia e competizioni europee.

Non va sottovalutato il fattore economico: gli affari con giocatori in scadenza a giugno rappresentano un’occasione strategica per rinforzare la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio. La dirigenza biancoceleste, guidata da Lotito e dal direttore sportivo Tare, segue con attenzione le mosse dei club esteri e i contratti in scadenza, alla ricerca di calciatori che possano adattarsi rapidamente allo stile di gioco di Sarri.

In conclusione, il calciomercato della Lazio continua a muoversi su più fronti: operazioni immediate a gennaio per rinforzare la squadra e valutazioni lungimiranti per l’estate, con profili come Tsitaishvili che rappresentano potenziali colpi intelligenti e mirati. La strategia del club punta chiaramente a un mix di esperienza, talento e opportunità economiche per costruire una squadra competitiva e sostenibile.