Calciomercato Lazio, Teté: futuro lontano dalla Serie A? Ecco dove è stato avvistato insieme all’agente. I dettagli

Come riporta Skorer, Teté, attaccante esterno di proprietà dello Shakhtar Donetsk, sembrerebbe atteso dal Fenerbahce. I gialloblù di Istanbul stanno premendo per avere il giocatore, tanto che l’attaccante e il suo manager si trovano in questo momento in territorio turco per incontrare i rappresentanti del club.

E i negoziati procedono bene. Il nome di Teté nei giorni scorsi è stato accostato anche a Napoli e Lazio.