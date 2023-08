Mercato Lazio, questione terzo portiere: decisione a sorpresa di Sarri. Cosa succede

Calciomercato Lazio, potrebbe esserci una soluzione a sorpresa per quanto riguarda il terzo portiere: la situazione

Uno dei temi aperti nelle ultime settimane nel calciomercato Lazio è quello relativo al terzo portiere.

Come riferito dal Corriere dello Sport, dopo che sembrava ben avviata la trattativa per il ritorno a Formello di Berardi, estremo difensore del Verona, Sarri avrebbe a sorpresa deciso di trattenere Furlanetto come terzo. La decisione finale è attesa a breve ma le indicazioni delle ultime ore vanno in questo senso.