Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso chi occuperà la casella di terzo portiere nella prossima stagione: sarà Furlanetto

In casa Lazio è stato finalmente scelto il terzo portiere per la stagione 2023-2024. Come riferito dal Corriere dello Sport, Sarri affiderà il ruolo a Furlanetto.

Il classe 2002, rientrato dal prestito al Renate, è cresciuto tantissimo e viene visto dal tecnico come futuro titolare.