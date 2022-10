Calciomercato Lazio, terzino sinistro sempre nei pensieri: è corsa a due

L’arrivo di un terzino sinistro potrebbe essere ciò attorno a cui ruoterà il calciomercato della Lazio nei prossimi mesi

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, la corsa sarebbe ristretta a due giocatori: Valeri e Parisi. Il primo sembrerebbe essere in vantaggio, anche a causa di costi che potrebbero essere più bassi. Difficile però un arrivo a gennaio, in quanto bisognerà fare i conti con le disponibilità economiche del club.