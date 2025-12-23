Lazio, Tavares è pronto a salutare tutti? Quella squadra estera vuole trattare con la squadra biancoceleste - Lazio News 24

Poche offerte dall’Europa, la pista saudita prende quota. La situazione attuale in casa Lazio

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle uscite e la necessità di reinvestire in modo mirato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno dei giocatori biancocelesti al centro delle valutazioni della società starebbe trovando poche opportunità sul mercato europeo. Gli estimatori nel Vecchio Continente, infatti, sarebbero limitati, motivo per cui l’entourage del calciatore guarda ormai da tempo con grande attenzione verso nuovi scenari.

In particolare, l’attenzione si sarebbe spostata sull’Arabia Saudita, campionato sempre più attrattivo sia dal punto di vista economico sia progettuale. Qui potrebbe aprirsi una pista concreta che porta all’Al-Ittihad, club in cui milita il connazionale Conceiçao, pronto ad accogliere il giocatore e a favorirne l’inserimento. Una soluzione che consentirebbe alla Lazio di monetizzare e al calciatore di intraprendere una nuova esperienza lontano dall’Europa.

Dal punto di vista economico, la posizione della società capitolina è piuttosto chiara. Nel Calciomercato Lazio, la richiesta per il cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Tuttavia, non tutta la cifra finirebbe nelle casse biancocelesti: il 35% dell’incasso, infatti, dovrebbe essere versato all’Arsenal, in virtù degli accordi stipulati al momento dell’acquisto del giocatore. Una percentuale significativa, che la dirigenza tiene in forte considerazione nelle proprie valutazioni.

Nonostante ciò, la Lazio avrebbe già un piano ben definito. L’eventuale somma incassata verrebbe immediatamente reinvestita per individuare un sostituto all’altezza, mantenendo competitivo l’organico. Sempre secondo Il Messaggero, in cima alla lista dei possibili rinforzi ci sarebbero due profili giovani e interessanti: Martin del Genoa e Netz del Borussia Mönchengladbach. Entrambi rappresentano opzioni monitorate con attenzione, capaci di garantire qualità e prospettiva.

Il Calciomercato Lazio, dunque, si muove tra cessioni strategiche e nuovi innesti, con l’obiettivo di mantenere equilibrio finanziario e continuità tecnica. Molto dipenderà dagli sviluppi della pista saudita e dalla volontà dei club interessati di soddisfare le richieste economiche della società. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per definire il futuro del giocatore e le nuove scelte della dirigenza biancoceleste.

LEGGI LE ULTIMISSIME SULLA LAZIO