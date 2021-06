Calciomercato Lazio, Tare prova a chiudere per il giovane Romero

Novità importanti di calciomercato per la Lazio: il ds Igli Tare prova a chiudere per il giovane Luka Romero del Maiorca

Continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato la Lazio. Diverse operazioni stanno procedendo in quel di Formello sia in entrata che in uscita e per una la strada sembra essere ormai in discesa.

Infatti, secondo quando riportato dal Corriere dello Sport, il ds Igli Tare starebbe provando a chiudere per il giovane Luka Romero del Maiorca. Il giocatore potrebbe arrivare a parametro zero, visto che ancora non ha firmato il suo primo contratto da professionista, anche se la Lazio dovrà affrontare una dura concorrenza: anche il Milan, infatti, sarebbe sulle tracce dell’argentino e sarebbe pronto ad offrire 400mila euro di stipendio. I biancocelesti, comunque, stanno provando a chiudere.